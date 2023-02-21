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Торсунов Дмитрий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Торсунов Ефим Феоктистов

Мать: Торсунова Парасковия Абрамова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Торсунов Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Торсунов Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Торсунова Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торсунов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Аксенья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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