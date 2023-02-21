Торсунов Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1848
Сын: Торсунов Гавриил Дмитриев
Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Торсунова Александра Дмитриева
Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Торсунова Аксенья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно