Торсунова Аксенья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Аксенья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Торсунов Гавриил Дмитриев

Отец ребёнка: Торсунов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Торсунов Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Торсунов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Торсунова Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Торсунов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торсунов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Торсунов Дмитрий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Дмитрий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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