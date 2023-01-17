Торсунова Парасковия Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов
Рождение ребёнка
16.10.1815
Дочь: Торсунова Прасковья Ефимова
Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Торсунов Артемий Ефимович
Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Торсунов Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Торсунов Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно