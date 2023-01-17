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Торсунова Парасковия Абрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Торсунов Матвей Ефимов

Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов

Рождение ребёнка
16.10.1815

Дочь: Торсунова Прасковья Ефимова

Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Торсунов Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Торсунов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Торсунов Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Торсунов Ефим Феоктистов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Ефим Феоктистов

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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