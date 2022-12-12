Торсунов Матвей Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Торсунова Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Торсунова Матрена Мартелова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фекла Матвеева
Мать ребёнка: Торсунова Матрена Мартелова
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торсунова Наталья
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно