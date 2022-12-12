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Торсунов Матвей Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Торсунов Ефим Феоктистов

Мать: Торсунова Парасковия Абрамова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Торсунова Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Торсунова Матрена Мартелова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фекла Матвеева

Мать ребёнка: Торсунова Матрена Мартелова

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Матрена Мартелова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Наталья

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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