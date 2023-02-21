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Торсунов Григорий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Торсунов Ефим Феоктистов

Мать: Торсунова Парасковия Абрамова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Торсунова Агафия Григорьева

Мать ребёнка: Торсунова Фекла Афанасьевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Торсунов Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Торсунова Фекла Афанасьевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Торсунов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Торсунова Фекла Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торсунова Фекла Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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