Торсунов Григорий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Торсунова Агафия Григорьева
Мать ребёнка: Торсунова Фекла Афанасьевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Торсунов Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Торсунова Фекла Афанасьевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Торсунов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Торсунова Фекла Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно