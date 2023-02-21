Торсунова Фекла Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова Фекла Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Торсунова Агафия Григорьева

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Торсунов Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Торсунов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Торсунов Григорий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торсунов Григорий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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