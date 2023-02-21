Торсунова Фекла Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Торсунова Агафия Григорьева
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Торсунов Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Торсунов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Торсунов Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шаква, Березовский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно