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Строчилина Евгения Васильевна
Строчилина Евгения Васильевна
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Место рождения
Егорьевск
, Егорьевск, Московская область
Дата рождения
1930
Дата смерти
1933
Пол
Женский
Отец
Строчилин Василий Наумович
Мать
Строчилина (Твердина) Александра Степановна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Строчилин Василий Наумович
Мать:
Строчилина Александра Степановна
Егорьевск
, Егорьевск, Московская область
Смерть
1933
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