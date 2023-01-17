Строчилина Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строчилина Евгения Васильевна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Строчилин Василий Наумович

Мать: Строчилина Александра Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
1933
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