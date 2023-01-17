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Строчилин Василий Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Строчилина Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Строчилина Александра Степановна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1933

Сын: Строчилин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Строчилина Александра Степановна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1933 ст.

Сын: Строчилин Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Строчилина Александра Степановна

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строчилина Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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