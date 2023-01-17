Строчилин Василий Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Строчилина Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Строчилина Александра Степановна
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1933
Сын: Строчилин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Строчилина Александра Степановна
Рождение ребёнка
30.03.1933 ст.
Сын: Строчилин Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Строчилина Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно