Строчилина (Твердина) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения15.04.1897
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897
Запись в Успенском соборе г. Егорьевска Восприемники: Воспитанник 4 класса Егорьевской прогимназии Василий Степанов Твердин и девица Надежда Степанова Твердина
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Строчилина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Строчилин Василий Наумович
Рождение ребёнка
30.03.1933
Сын: Строчилин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Строчилин Василий Наумович
Рождение ребёнка
30.03.1933 ст.
Сын: Строчилин Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Строчилин Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988