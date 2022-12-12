Строчилина (Твердина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строчилина (Твердина) Александра Степановна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

15.04.1897

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1897

Отец: Твердин Степан Петрович

Мать: Твердина Елизавета Гавриловна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Запись в Успенском соборе г. Егорьевска Восприемники: Воспитанник 4 класса Егорьевской прогимназии Василий Степанов Твердин и девица Надежда Степанова Твердина
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Строчилина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Строчилин Василий Наумович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1933

Сын: Строчилин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Строчилин Василий Наумович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1933 ст.

Сын: Строчилин Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Строчилин Василий Наумович

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строчилин Василий Наумович

Смерть
1988
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