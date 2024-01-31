(Пархоменко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пархоменко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Пархоменко Иван

Мать: (Отруцких) Дарья

Рождение ребёнка
24.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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