(Пархоменко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Пархоменко Иван
Мать: (Отруцких) Дарья
Рождение ребёнка
24.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно