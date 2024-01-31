Пархоменко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1927
Дочь: Неженцева (Пархоменко) Ольга
Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Пархоменко) Анна
Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Пархоменко) Татьяна
Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья
Рождение ребёнка
11.09.1937
Дочь: (Пархоменко) Матрена
Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья
Смерть
1937