Пархоменко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1927

Дочь: Неженцева (Пархоменко) Ольга

Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Пархоменко) Анна

Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Пархоменко) Татьяна

Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья

Рождение ребёнка
11.09.1937

Дочь: (Пархоменко) Матрена

Мать ребёнка: (Отруцких) Дарья

Смерть
1937

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