(Отруцких) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Отруцких) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.03.1927

Дочь: Неженцева (Пархоменко) Ольга

Отец ребёнка: Пархоменко Иван

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Пархоменко) Анна

Отец ребёнка: Пархоменко Иван

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Пархоменко) Татьяна

Отец ребёнка: Пархоменко Иван

Рождение ребёнка
11.09.1937

Дочь: (Пархоменко) Матрена

Отец ребёнка: Пархоменко Иван

Смерть
?.03.1979

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