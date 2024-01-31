(Отруцких) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1927
Дочь: Неженцева (Пархоменко) Ольга
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Пархоменко) Анна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Пархоменко) Татьяна
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Рождение ребёнка
11.09.1937
Дочь: (Пархоменко) Матрена
Отец ребёнка: Пархоменко Иван
Смерть
?.03.1979