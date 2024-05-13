Куренева (Суровикина) Евдокия Еремеева 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куренева (Суровикина) Евдокия Еремеева

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1720

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Суровикин Еремей Алексеевич

Мать: Суровикина Евдокия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1747

Муж: Куренев Иван Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Куренев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Куренева) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Усачев (Куренев) Федот Иванович

Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Куренева) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Куренева) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1790
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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