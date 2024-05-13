Куренева (Суровикина) Евдокия Еремеева
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Суровикин Еремей Алексеевич
Мать: Суровикина Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Куренева) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Усачев (Куренев) Федот Иванович
Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Куренева) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Куренева) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Куренев Иван Анисимович
Смерть
1790