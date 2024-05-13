Суровикина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смерти1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1714
Рождение ребёнка
1715
Сын: Суровикин Семен Еремеевич
Отец ребёнка: Суровикин Еремей Алексеевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Суровикин Андрей Еремеевич
Отец ребёнка: Суровикин Еремей Алексеевич
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Куренева (Суровикина) Евдокия Еремеева
Отец ребёнка: Суровикин Еремей Алексеевич
Смерть
1730