Суровикина Евдокия 1691 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

1730

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1714

Муж: Суровикин Еремей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Суровикин Семен Еремеевич

Отец ребёнка: Суровикин Еремей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Суровикин Андрей Еремеевич

Отец ребёнка: Суровикин Еремей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Куренева (Суровикина) Евдокия Еремеева

Отец ребёнка: Суровикин Еремей Алексеевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1730
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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