Анненков Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения02.04.1977
Дата смерти11.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анненкова Светлана Сергеевна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.05.2022