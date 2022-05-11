Анненков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненков Владимир Петрович

Место рождения

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.04.1977

Дата смерти

11.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анненкова Светлана Сергеевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
11.05.2022

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