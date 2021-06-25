Анненкова Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненкова Светлана Сергеевна

Место рождения

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.11.1984

Дата смерти

25.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анненков Владимир Петрович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.06.2021

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