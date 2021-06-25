Анненкова Светлана Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1984
Дата смерти25.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анненков Владимир Петрович
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.06.2021