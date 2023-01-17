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Лосеня Максим Елисеевич

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Место рождения

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Между 1897 и 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1896 и 1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1897 и 1901

Отец: Лосеня Елисей

Мать: не указана

Острожанка, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Романовна

Смерть
Неизвестно
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