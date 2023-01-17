Лосеня Максим Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1897 и 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1897 и 1901
Отец: Лосеня Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Романовна
Смерть
Неизвестно