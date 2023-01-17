Татьяна Романовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1896 и 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Лосеня Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосеня Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лосеня Максим Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно