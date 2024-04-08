Иншакова Раиса Абзаловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иншакова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Иншаков Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1984
Сын: Иншакова Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Иншаков Владимир Викторович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область