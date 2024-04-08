Иншакова Раиса Абзаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иншакова Раиса Абзаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иншакова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Иншаков Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иншаков Владимир Викторович

Рождение ребёнка
11.05.1984

Сын: Иншакова Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Иншаков Владимир Викторович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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