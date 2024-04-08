Иншаков Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1947
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947
Отец: Иншаков Виктор
Мать: Иншакова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иншакова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Иншакова Раиса Абзаловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иншакова Раиса Абзаловна
Рождение ребёнка
11.05.1984
Сын: Иншакова Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Иншакова Раиса Абзаловна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область