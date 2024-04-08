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Иншаков Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947

Отец: Иншаков Виктор

Мать: Иншакова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иншакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Иншакова Раиса Абзаловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иншакова Раиса Абзаловна

Рождение ребёнка
11.05.1984

Сын: Иншакова Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Иншакова Раиса Абзаловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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