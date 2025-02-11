(Зайцева) Анна Афанасьевна
женский, родилась 25.08.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 17.04.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗайцев Афанасий Иванович30.06.1868 г.р.
МатьЗайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна21.02.1871 г.р.
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Рождение
25.08.1904
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.04.1905
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область