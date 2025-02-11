(Зайцева) Анна Афанасьевна 25.08.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зайцева) Анна Афанасьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.08.1904, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 17.04.1905, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зайцев Афанасий Иванович30.06.1868 г.р.
Мать
Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна21.02.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1904

Отец: Зайцев Афанасий Иванович

Мать: Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
17.04.1905
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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