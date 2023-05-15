Веденеева Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: Веденеева Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Веденеев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Веденеев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Веденеев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Отец ребёнка: Веденеев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденеев Тихон

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