Веденеева Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: Веденеева Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Веденеев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Веденеев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Веденеев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Отец ребёнка: Веденеев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веденеев Тихон