Веденеев Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: Веденеева Анастасия Тихоновна
Мать ребёнка: Веденеева Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Веденеева Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Веденеева Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Мать ребёнка: Веденеева Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веденеева Устинья
Смерть
Неизвестно