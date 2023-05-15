Веденеев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеев Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: Веденеева Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Веденеева Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Веденеева Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Веденеева Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита

Мать ребёнка: Веденеева Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веденеева Устинья

Смерть
Неизвестно
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