Веденеева Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева Анастасия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1903

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1903

Отец: Веденеев Тихон

Мать: Веденеева Устинья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Маркина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Маркин Иван Егорович

Рождение ребёнка
15.08.1928

Дочь: Королёва Нина Ивановна

Отец ребёнка: Маркин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Александр (Шура) Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван Егорович

Смерть
1995
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