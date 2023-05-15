Веденеева Анастасия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1903
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1903
Отец: Веденеев Тихон
Мать: Веденеева Устинья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Маркина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Маркин Иван Егорович
Рождение ребёнка
15.08.1928
Дочь: Королёва Нина Ивановна
Отец ребёнка: Маркин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Александр (Шура) Иванович
Отец ребёнка: Маркин Иван Егорович
Смерть
1995