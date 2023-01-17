Лысов Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1833 ст.
Дата смерти13.04.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.
Отец: Лысов Гавриил Семёнович
Мать: - Дарья -
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.
Дочь: Лысова Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: - Евдокия Ионина
Рождение ребёнка
12.06.1867 ст.
Сын: Лысов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: - Евдокия Ионина
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Дочь: Лысова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: - Евдокия Ионина
Смерть
13.04.1886 ст.