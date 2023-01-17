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Лысов Яков Гаврилович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1833 ст.

Дата смерти

13.04.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833 ст.

Отец: Лысов Гавриил Семёнович

Мать: - Дарья -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.

Дочь: Лысова Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: - Евдокия Ионина

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1867 ст.

Сын: Лысов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: - Евдокия Ионина

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.

Дочь: Лысова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: - Евдокия Ионина

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.04.1886 ст.
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