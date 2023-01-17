- Евдокия Ионина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1838 ст.
Дата смерти12.06.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.
Дочь: Лысова Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
12.06.1867 ст.
Сын: Лысов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Лысов Яков Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.
Дочь: Лысова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Гаврилович
Смерть
12.06.1912 ст.