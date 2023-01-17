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- Евдокия Ионина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1838 ст.

Дата смерти

12.06.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.

Дочь: Лысова Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1867 ст.

Сын: Лысов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1881 ст.

Дочь: Лысова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.06.1912 ст.
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