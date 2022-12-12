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- Дарья -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1831 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1846 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Лысов Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Лысова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Лысов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: Лысова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Лысов Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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