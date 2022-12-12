- Дарья -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Лысова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: Лысова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Отец ребёнка: Лысов Гавриил Семёнович
Смерть
Неизвестно