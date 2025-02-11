Цыганов Василий Антонов
мужской, родился 1785, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1845, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАнтонДо 1767 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Цыганов Мокей Васильевич1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Цыганов Алексей Васильев / Александр Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Цыганова) Аксинья Васильева
Мать ребёнка: ?
Смерть
1845
Место жительства
1850