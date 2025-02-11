Цыганов Василий Антонов 1785 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Василий Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1785, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1845, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
АнтонДо 1767 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Цыганов Алексей Васильев / Александр Васильев1830 г.р.
Цыганов Мокей Васильевич1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Антон

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Цыганов Алексей Васильев / Александр Васильев

Мать ребёнка: ?

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Цыганов Мокей Васильевич

Мать ребёнка: ?

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Цыганова) Аксинья Васильева

Мать ребёнка: ?

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1845
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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