Антон
мужской, родился До 1767, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Цыганов Василий Антонов1785 г.р.
Наум Антонов1805 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Наум Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно