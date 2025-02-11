Антон До 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Антон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1767, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Цыганов Василий Антонов1785 г.р.
Наум Антонов1805 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Цыганов Василий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Наум Антонов

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Цыганов Гаврила Антонов

Мать ребёнка: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.