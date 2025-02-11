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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Цыганов Василий Антонов1785 г.р.
Дети
Цыганов Мокей Васильевич1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Цыганов Алексей Васильев / Александр Васильев
Отец ребёнка: Цыганов Василий Антонов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Цыганов Василий Антонов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Цыганова) Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Цыганов Василий Антонов