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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Цыганов Василий Антонов1785 г.р.
Дети
Цыганов Алексей Васильев / Александр Васильев1830 г.р.
Цыганов Мокей Васильевич1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Василий Антонов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Цыганов Алексей Васильев / Александр Васильев

Отец ребёнка: Цыганов Василий Антонов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Цыганов Мокей Васильевич

Отец ребёнка: Цыганов Василий Антонов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Цыганова) Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Цыганов Василий Антонов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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