Васильева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Пелагея Ивановна

Васильева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Васильев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close