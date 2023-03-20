Васильева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Васильев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно