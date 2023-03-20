Васильев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Федор Петров
Мать: Параскева Фомина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Васильев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно