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Васильев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Федор Петров

Мать: Параскева Фомина

Рождение ребёнка
1925

Сын: Васильев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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