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Болдырев Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1956

Дата смерти

14.08.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956

Отец: Болдырев Евгений Иванович

Мать: Елистратова Зоя Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1974

Дочь: Болдырева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Болдырева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
13.09.1980

Дочь: Болдырева Диана Сергеевна

Мать ребёнка: Болдырева Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
04.12.1994

Сын: Болдырев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Токарева Светлана Александровна

Смерть
14.08.2024

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