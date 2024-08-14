Болдырев Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1956
Дата смерти14.08.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1974
Дочь: Болдырева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Болдырева Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
13.09.1980
Дочь: Болдырева Диана Сергеевна
Мать ребёнка: Болдырева Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
04.12.1994
Сын: Болдырев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Токарева Светлана Александровна
Смерть
14.08.2024