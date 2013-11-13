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Елистратова Зоя Алексеевна

Место рождения

Хованка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.07.1932

Дата смерти

13.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1932

Отец: Елистратов Алексей Павлович

Мать: Жиркова Ольга Ивановна

Хованка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1952

Дочь: Болдырева Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Болддырев Евгений Иванович

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Болдырев Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Болддырев Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болддырев Евгений Иванович

Смерть
13.11.2013
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