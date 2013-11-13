Елистратова Зоя Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1932
Дата смерти13.11.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1932
Рождение ребёнка
28.04.1952
Дочь: Болдырева Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Болддырев Евгений Иванович
Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Болдырев Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Болддырев Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2013