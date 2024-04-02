Бадилин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1898
Дата смерти07.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898
Отец: Бадилин Степан
Мать: Бадилина Мария
Рождение ребёнка
26.08.1929
Дочь: Фимина Мария
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: ?
Смерть
07.11.1961
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище