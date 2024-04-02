Бадилин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадилин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1898

Дата смерти

07.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1898

Отец: Бадилин Степан

Мать: Бадилина Мария

Рождение ребёнка
26.08.1929

Дочь: Фимина Мария

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: ?

Смерть
07.11.1961
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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