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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1929
Дочь: Фимина Мария
Отец ребёнка: Бадилин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадилин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Бадилин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бадилин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бадилин Иван