Бадилина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1892
Сын: Бадилин Павел
Отец ребёнка: Бадилин Степан
д. Туртапка
Рождение ребёнка
03.06.1892
Сын: Бадилин Петр
Отец ребёнка: Бадилин Степан
д. Туртапка
Рождение ребёнка
14.02.1898
Сын: Бадилин Иван
Отец ребёнка: Бадилин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадилин Алексей
Отец ребёнка: Бадилин Степан
Смерть
Неизвестно