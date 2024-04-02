Бадилина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадилина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1892

Сын: Бадилин Павел

Отец ребёнка: Бадилин Степан

д. Туртапка
Рождение ребёнка
03.06.1892

Сын: Бадилин Петр

Отец ребёнка: Бадилин Степан

д. Туртапка
Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Бадилин Иван

Отец ребёнка: Бадилин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадилин Алексей

Отец ребёнка: Бадилин Степан

Смерть
Неизвестно
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