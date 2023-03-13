Самохинъ Сидоръ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения12.05.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1867
Отец: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)
Мать: Самохина Ксенія
Михайловка
Рождение ребёнка
15.11.1892
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
25.10.1894
Сын: Самохинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самохина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самохина Ирина