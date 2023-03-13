Самохинъ Сидоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Сидоръ

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

12.05.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1867

Отец: Самохинъ Елистратъ (Аристархъ)

Мать: Самохина Ксенія

Михайловка
Рождение ребёнка
15.11.1892

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1894

Сын: Самохинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самохина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохина Ирина

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