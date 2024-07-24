Прудникова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1920

Сын: Прудников Фёдор Артёмович

Отец ребёнка: Прудников Артём Никифорович

Рождение ребёнка
15.04.1921

Сын: Прудников Владимир Артёмович

Отец ребёнка: Прудников Артём Никифорович

Середина или конец осени.
Смерть
Неизвестно

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