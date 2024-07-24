Прудникова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1920
Сын: Прудников Фёдор Артёмович
Отец ребёнка: Прудников Артём Никифорович
Рождение ребёнка
15.04.1921
Сын: Прудников Владимир Артёмович
Отец ребёнка: Прудников Артём Никифорович
Середина или конец осени.
Смерть
Неизвестно