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Прудников Артём Никифорович

Место рождения

Кузяево, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

19.10.1896

Дата смерти

23.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1896

Отец: Прудников Никифор Архипов

Мать: Прудникова Мария Иосифова

Кузяево, Озерищенская волость, Дорогобужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прудникова (Гореликова) Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.1920

Сын: Прудников Фёдор Артёмович

Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова

Рождение ребёнка
15.04.1921

Сын: Прудников Владимир Артёмович

Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова

Середина или конец осени.
Смерть
23.10.1943
Погиб, похоронен в данной деревне.

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