Прудников Артём Никифорович
Место рождения
Дата рождения19.10.1896
Дата смерти23.10.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1920
Сын: Прудников Фёдор Артёмович
Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1921
Сын: Прудников Владимир Артёмович
Мать ребёнка: Прудникова Мария Иванова
Середина или конец осени.
Смерть
23.10.1943
Погиб, похоронен в данной деревне.