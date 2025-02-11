Лемасов Андрей Степанов 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Лемасов Андрей Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лемасов Степан Александров1800 г.р.
Мать
Лемасова Устинья Терентьева1815 г.р.
Супруги
Лемасова Александра ПавловаДо 1849 г.р.
Дети
(Лемасова) Агрипина Андреева21.06.1867 г.р.
Лемасов Семён Андреев27.08.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лемасов Степан Александров

Мать: Лемасова Устинья Терентьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лемасова Александра Павлова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

38

Рождение ребёнка
21.06.1867

Дочь: (Лемасова) Агрипина Андреева

Мать ребёнка: Лемасова Александра Павлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.08.1868

Сын: Лемасов Семён Андреев

Мать ребёнка: Лемасова Александра Павлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: (Лемасова) Ефимия Андреева

Мать ребёнка: Лемасова Александра Павлова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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