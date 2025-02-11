Лемасов Андрей Степанов
мужской, родился 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛемасов Степан Александров1800 г.р.
МатьЛемасова Устинья Терентьева1815 г.р.
Супруги
Лемасова Александра ПавловаДо 1849 г.р.
Дети
(Лемасова) Агрипина Андреева21.06.1867 г.р.
Лемасов Семён Андреев27.08.1868 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
21.06.1867
Дочь: (Лемасова) Агрипина Андреева
Мать ребёнка: Лемасова Александра Павлова
Рождение ребёнка
27.08.1868
Мать ребёнка: Лемасова Александра Павлова
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: (Лемасова) Ефимия Андреева
Мать ребёнка: Лемасова Александра Павлова
Смерть
Неизвестно