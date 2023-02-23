Лемасова Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемасова Александра Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1867

Дочь: Агрипина Андреева

Отец ребёнка: Лемасов Андрей Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1868

Сын: Лемасов Семён Андреев

Отец ребёнка: Лемасов Андрей Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемасов Андрей Степанов

Смерть
Неизвестно
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