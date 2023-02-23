Лемасова Устинья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Спирина Настасья Степанова
Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров
Место жительства
1858
38
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно