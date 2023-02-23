Лемасова Устинья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемасова Устинья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лемасов Андрей Степанов

Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лемасов Василий Степанов

Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Спирина Настасья Степанова

Отец ребёнка: Лемасов Степан Александров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
38
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемасов Степан Александров

Смерть
Неизвестно
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