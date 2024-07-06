Мочалкина Татьяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1858
Дочь: Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
15.10.1861
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.07.1866
Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
08.03.1868
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1870
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Феодосия Кузьминична
Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
29.05.1871
Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович
Смерть
Неизвестно