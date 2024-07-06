Мочалкина Татьяна Иосифовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мочалкина Татьяна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалкин Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
01.04.1858

Дочь: Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1861

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1866

Сын: Мочалкин Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1868

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1870

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Феодосия Кузьминична

Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Мочалкин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Мочалкин Кузьма Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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