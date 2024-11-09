Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична 01.04.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858

Отец: Мочалкин Кузьма Степанович

Мать: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Морозов Яков Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1876

Сын: Морозов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1878

Дочь: Морозова (Морозова) Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Морозов Яков Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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