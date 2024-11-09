Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения01.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858
Бракосочетание
08.11.1874
Рождение ребёнка
01.08.1876
Сын: Морозов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Морозов Яков Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1878
Дочь: Морозова (Морозова) Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Морозов Яков Николаевич
Смерть
Неизвестно