Мочалкин Кузьма Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Мочалкин Степан Савельевич
Мать: Мочалкина Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1858
Дочь: Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1866
Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
08.03.1868
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
23.05.1870
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Феодосия Кузьминична
Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
29.05.1871
Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна
Смерть
Неизвестно