Мочалкин Кузьма Степанович Около 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМочалкин Кузьма Степанович

Мочалкин Кузьма Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Мочалкин Степан Савельевич

Мать: Мочалкина Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
01.04.1858

Дочь: Морозова (Мочалкина) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Мочалкин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1866

Сын: Мочалкин Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.03.1868

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1870

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Феодосия Кузьминична

Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Мочалкин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Мочалкина Татьяна Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.