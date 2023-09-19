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Николай Федорович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса (Васса)

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Павел Николаевич

Мать ребёнка: Василиса (Васса)

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Василиса (Васса)

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1825
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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