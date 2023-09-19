Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Павел Николаевич
Мать ребёнка: Василиса (Васса)
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Василиса (Васса)
Смерть
Между 1787 и 1825