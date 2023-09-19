Павел Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиОколо 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Николай Федорович
Мать: Василиса (Васса)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Ананий Павлович
Мать ребёнка: Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Авдотья Федоровна
Смерть
Около 1820