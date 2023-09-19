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Павел Николаевич

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Около 1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1758 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Николай Федорович

Мать: Василиса (Васса)

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Ананий Павлович

Мать ребёнка: Авдотья Федоровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Авдотья Федоровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Около 1820
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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