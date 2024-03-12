Василиса (Васса)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Павел Николаевич
Отец ребёнка: Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Федорович
Смерть
Между 1787 и 1825