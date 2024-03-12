Василиса (Васса) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса (Васса)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Павел Николаевич

Отец ребёнка: Николай Федорович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Федорович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1787 и 1825
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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