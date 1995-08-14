Белов Василий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Василий Федосеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Федосей Евграфович

Мать: Белова (Клевакина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Тагильцева) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Тагильцева) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Тагильцева) Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Тагильцева) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
12.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Тагильцева) Зинаида Павловна

Смерть
14.08.1995
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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