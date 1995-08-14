Белов Василий Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1955
Смерть
14.08.1995
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область